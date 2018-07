FAB continua busca por bimotor desaparecido em Ilhéus

O avião de prefixo PTRDG, modelo Cênica, decolou às 22h55 do campo de aviação. O contato com o piloto do bimotor foi perdido logo após a partida, afirma o Comando da Aeronáutica.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) diz que o bimotor é de categoria privada e está em situação regular. Por se tratar de aeronave privada, não pôde informar a identificação do proprietário.

A aeronave fazia o translado do corpo de Carita de Souza Ramos, de 61 anos, residente na capital federal. Ela havia morrido no sábado (22), enquanto nadava na Praia da Barra, em Coroa Vermelha, distrito de Santa Cruz Cabrália, no litoral sul baiano, onde passava férias com familiares.

Além do corpo, estavam no avião o viúvo, responsável pela locação do transporte, e o piloto, ainda não identificado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). O velório, que deveria ocorrer na tarde desta terça-feira, no Cemitério Jardim Esperança, foi cancelado.

As buscas foram planejadas para acontecer pelo ar com dois esquadrões especializados da FAB - um avião e um helicóptero. A varredura começou no perímetro próximo ao aeródromo de Ilhéus. Já a Marinha de Ilhéus, procura destroços em um raio de 18km da costa baiana. Barcos pesqueiros, atracados dentro da área de varredura, foram avisados e também devem prestar informações às autoridades.

A Força Aérea trabalha com a hipótese de o bimotor ter apresentado falha e caído, porque não houve confirmação de pouso de emergência.

Até às 12 desta terça-feira o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) não tinha conseguido contato com o serviço regional e não continha a confirmação do desaparecimento.