FAB desloca radar da Amazônia para o Rio

O Ministério da Defesa vai investir R$ 150 milhões na atuação prevista para a Conferência Sobre Desenvolvimento Sustentável. A tropa soma 12,2 mil militares - 10 mil do Exército, 2 mil da Marinha e 200 da Aeronáutica.

O TPS-B34 é produzido nos Estados Unidos. A FAB opera seis unidades. O preço de referência de cada conjunto é estimado entre US$ 22 milhões e US$ 25 milhões.

O radar foi desenhado para permitir o transporte em único cargueiro C-130 Hércules, de todos os componentes. Em terra, o trabalho é feito por duas carretas comuns. A montagem no local exige apenas meia hora. Seis homens operam o sistema. Tomando como referência as informações coletadas, aviões de caça, canhões antiaéreos e baterias de mísseis são acionados para interceptar um eventual invasor.

A Rio+20, em junho, é o primeiro de uma série de grandes eventos - segue em 2013 com a Copa das Confederações, o teste para a Copa do Mundo de 2014, e termina no dia 21 de agosto de 2016, encerramento da Olimpíada. No meio haverá ainda uma visita do papa Bento XVI, no Rio, em julho de 2013. Consideradas somente as providências da preparação para as competições de futebol, as aplicações nas Forças são estimadas em R$ 699 milhões.

O custo final, ainda estimativo, aponta gastos de R$ 1,5 bilhão. O ministro da Defesa, Celso Amorim, garante que não vai faltar dinheiro para o programa.

O projeto prevê a recuperação e compra de equipamentos, criação de centros integrados de comando, comunicações, controle e inteligência e qualificação de pessoal - grupos de Forças Especiais, entre os quais times preparados para ações antiterror. Outra demanda: 84 helicópteros.