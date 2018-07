FAB diz que material recolhido no mar não é de Airbus O material recolhido nesta quinta-feira por uma fragata da Marinha na área em que são feitas as buscas pelo Airbus A330 da Air France não é da aeronave que desapareceu sobre o Atlântico quando fazia a rota Rio de Janeiro-Paris no domingo, disse o diretor do Departamento de Controle do Espaço Aéreo da FAB.