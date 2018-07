FAB e Marinha retomam buscas em Porto Seguro

Segundo a Capitania dos Portos, as buscas contam com o apoio de dois navios e três lanchas. Cerca de 20 militares trabalham na operação. Por volta das 10 horas, um segundo navio, que possui um equipamento sonar de varredura no fundo do mar, chegou ao local. A embarcação facilita a localização dos destroços do helicóptero.

O voo do helicóptero prefixo PR-OMO deveria durar dez minutos. A aeronave decolou de Porto Seguro as 18h41 e deveria pousar na Fazenda Jacumã. Durante o voo, o piloto não fez contato com o controle de tráfego aéreo local. A última visualização radar da aeronave ocorreu nesta sexta-feira às 18h57 (16 minutos após sua decolagem, a aproximadamente 23 km, em direção ao mar, com relação ao aeródromo de Porto Seguro. As buscas aéreas coordenadas pelo Salvaero-Recife estão concentradas nessa área.

O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 2), com sede em Recife, Pernambuco, iniciou as investigações para apurar os fatores que contribuíram para o acidente. Chovia e havia neblina no momento do acidente segundo as autoridades locais. Um helicóptero da FAB auxiliou nas buscas, além de outra aeronave destinada ao transporte dos corpos das vítimas.

A capitania dos portos de Porto Seguro afirmou que peças de helicóptero foram achadas por pescadores da região. O material está sendo recolhido e será analisado. No local do acidente, estão trabalhando 20 homens do Corpo de Bombeiros, incluindo mergulhadores, e outros 10 policiais militares. Além disso, o Governo do Estado disponibilizou uma aeronave do Grupamento Aéreo da Polícia Militar para ajudar na busca pelos desaparecidos. O Departamento de Polícia Técnica também está mobilizado para perícia. Dez profissionais, entre peritos médicos, criminais, técnicos auxiliares de necropsia permanecem de plantão.

Vítimas

Na manhã de ontem, morreu Fernanda Kfuri, de 34 anos. Ela foi socorrida com vida e levada para o Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães, mas não resistiu.

Segundo as equipes de busca que auxiliam a Capitania dos Portos de Porto Seguro, ainda não foram localizados os corpos de três dos sete ocupantes do helicóptero. São eles: Mariana Noleto, namorada de Marco Antônio Cabral, filho do governador do Rio, Sérgio Cabral, o piloto e empresário Marcelo Almeida, sócio de um resort, e Jordana Kfuri.

O filho do governador escapou pois iria no voo seguinte. Já Sérgio Cabral, teria embarcado em um voo anterior. As outras vítimas, cujos corpos já foram resgatados, são: Luca Kfuri de Magalhães Lins, de três anos, Gabriel Kfuri Gouveia, de dois anos, e a babá deles, Norma Batista de Assunção, de 49 anos. Os nomes das vítimas foram confirmados pela Secretaria de Comunicação do Governo da Bahia.