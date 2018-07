FAB encontra 2º corpo de acidente de helicóptero O corpo do empresário Éber Coelho, piloto do helicóptero que desapareceu dia 3 na Serra do Mar, em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, foi encontrado na segunda-feira (21). A aeronave saiu de São José dos Campos para Ilhabela, também no litoral norte.