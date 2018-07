FAB encontra corpos e destroços de avião da Air France

"Hoje pela manhã, às 8h14, tivemos a confirmação do resgate na água de peças e corpos que pertenciam ao voo da Air France", disse a jornalistas o coronel Jorge Amaral, vice-chefe da Comunicação Social da FAB.

Os dois corpos encontrados são do sexo masculino.

Entre os objetos achados, estão uma poltrona azul com número de série de coloração igual aos usados pela Air France, uma mochila com cartão de vacina e uma valise com um bilhete da Air France.

As buscas continuam durante a tarde deste sábado. Às 19h, a FAB fará outra entrevista coletiva para dar mais detalhes das buscas.

O jato A330 da Air France decolou na noite do último domingo do Rio de Janeiro com destino a Paris, com 216 passageiros e 12 tripulantes. A aeronave desapareceu no Oceano Atlântico cerca de 4 horas depois da decolagem.

