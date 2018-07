FAB encontra mais destroços na área do acidente O Comando da Aeronáutica informou ter localizado na madrugada de hoje mais quatro pontos com objetos e materiais metálicos na região onde ontem foram encontradas partes do avião da Air France desaparecido no domingo, na rota Rio-Paris, com 228 ocupantes. As peças foram encontradas a uma distância de 90 quilômetros ao sul da área inicialmente coberta pelas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) na busca ao Airbus do voo 447. De acordo com nota divulgada pelo vice-chefe de Comunicação Social da Aeronáutica, coronel Jorge Amaral, foram detectados vários objetos espalhados em uma área circular com raio de 5 quilômetros, entre eles uma peça de sete metros de diâmetro, ainda não identificada, mas que pode ser, segundo Amaral,um pedaço da cauda ou lateral do aparelho. Também foram encontrados 10 objetos e uma mancha de óleo com extensão de 20 quilômetros.