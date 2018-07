FAB encontra peça de avião desaparecido A Força Aérea Brasileira localizou a tampa de entrada de ar do monomotor PA-46, que sumiu na terça-feira, depois de decolar do Aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. A peça estava a 4 km do litoral. As buscas foram intensificadas, mas acabaram interrompidas à noite. A bordo do monomotor estavam o piloto, Fernando Rubinho Lopes, e o dono de uma empresa exploradora, Francisco Fernandes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo