FAB envia aviões de resgate para Fernando de Noronha A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que dois aviões - P95 e C130 - com equipes especializadas em busca e resgate foram enviados por volta das 9 horas para a região do arquipélago de Fernando de Noronha para auxiliar nas buscas ao avião da Air France que decolou do Rio de Janeiro com 216 passageiros e 15 tripulantes e desapareceu na madrugada de hoje.