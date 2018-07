FAB faz pedido de oferta sobre caças para projeto FX-2 O Comando da Aeronáutica encaminhou às empresas Boeing, Dassault e Saab, que estão concorrendo para a seleção de novos caças, um pedido de oferta em relação aos aviões que fabricam, que são respectivamente F-18, Rafale, Gripen. A aquisição de novos caças, ao todo 36, faz parte do projeto FX-2, que tem como objetivo renovar a aviação da Força Aérea Brasileira (FAB). A partir do recebimento do pedido de oferta, o governo examinará as propostas que serão submetidas a análises profundas com base nos requisitos estabelecidos pelo comando do Aeronáutica. Nessa etapa, as empresas devem detalhar os aspectos comerciais, técnicos, operacionais, logísticos, industriais, de compensação comercial, o chamado off set, e de transferência de tecnologia. As empresas têm até o dia 2 de fevereiro de 2009 para apresentar suas propostas. A idéia da Aeronáutica é, até a metade do ano que vem, decidir sobre que tipo de aeronave será adquirido dentro do projeto FX-2.