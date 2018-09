FAB localiza corpos dos 2 ocupantes do ultraleve no RS A Força Aérea Brasileira (FAB) encontrou os corpos dos dois ocupantes do ultraleve que estava desaparecido desde a tarde de ontem no Rio Grande do Sul. A aeronave foi localizada por volta das 10h30 desta manhã em um área de difícil acesso no Vale da Pedra Branca, no município de Três Forquilhas. Vinte militares da Aeronáutica estavam envolvidos no resgate.