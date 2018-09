FAB localiza ultraleve desaparecido no RS

A Força Aérea Brasileira (FAB) localizou nesta sexta-feira, 4, por volta das 10h30, o ultraleve que estava desaparecido desde a tarde de ontem no Rio Grande do Sul. Ainda não há informações sobre vítimas.

O ultraleve está no Vale da Pedra Branca, na cidade de Três Forquilhas. Um helicóptero da FAB foi para o local. Vinte militares da Aeronáutica estão envolvidos no resgate.

A aeronave sumiu por volta das 14 horas de ontem, após o piloto emitir um sinal de socorro. O pedido foi emitido a cerca de 30 km do aeroporto de Torres. Os trabalhos de busca, realizados ontem sem sucesso, foram retomados às 7 horas de hoje.

O ultraleve deixou a cidade de Canela, na serra gaúcha, para seguir para o município de Torres, no litoral do Estado, onde participaria do 10º Encontro Nacional de Ultraleves.

Um helicóptero UH-1H e um avião Bandeirante participaram da operação de busca realizadas em uma área de aproximadamente 4 mil quilômetros quadrados.