FAB nega conclusão de relatório sobre acidente da TAM

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) não concluiu o relatório final sobre o acidente com o A-320 da TAM no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A afirmação consta em nota emitida no sábado, 24, pelo Comando da Aeronáutica. Um dia antes, o Jornal da Band havia afirmado ter tido acesso ao documento, que responsabilizaria a Infraero, a Airbus, a TAM e os pilotos pelo acidente. A reportagem do telejornal apontava as supostas falhas cometidas por cada um. "Cabe destacar que esse documento não apontará culpados pelo acidente e sim os fatores que contribuíram para que o mesmo ocorresse, visando unicamente a segurança da atividade aérea", traz o comunicado, assinado pelo chefe do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, brigadeiro-do-ar Antonio Carlos Moretti Bermúdez. A Aeronáutica explicou ainda que, após o término da apuração, o resultado será primeiramente apresentado aos familiares das vítimas e, posteriormente, divulgado à mídia, sem qualquer forma de privilégio a jornalistas ou veículos específicos de comunicação. Em 17 de julho de 2007, o A-320 bateu contra um prédio da TAM Express após tentar aterrissar em Congonhas, na zona sul da capital. Morreram no acidente 199 pessoas.