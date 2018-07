FAB procura por bimotor que desapareceu na Bahia

SÃO PAULO - Duas equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) foram acionadas na manhã desta terça-feira, 25, para buscar o avião bimotor que desapareceu na noite da última segunda-feira,24. A aeronave perdeu o contato depois de decolar do Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, sul da Bahia.

O avião de prefixo PTRDG, modelo Cênica, decolou às 22h55 do campo de aviação, a 446 quilômetros de Salvador, com destino ao Aeroporto Internacional de Brasília. O contato com o piloto do bimotor foi perdido logo após a partida, afirma o Comando da Aeronáutica.

A Aeronáutica não tem informações sobre quantas pessoas estariam a bordo do avião, cuja capacidade total é de sete lugares. O comando também não sabe informar a natureza do voo. O modelo do bimotor pode ser usado tanto para treinamento quanto para transporte de passageiros.

As buscas foram planejadas para acontecer pelo ar com dois esquadrões especializados da FAB - um avião e um helicóptero. A varredura começa no perímetro próximo ao aeródromo de Ilhéus. A Força Aérea trabalha com a hipótese de o bimotor ter apresentado falha e caído, porque não houve confirmação de pouso de emergência.

Até às 12h desta terça-feira, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) não tinha conseguido contato com o serviço regional e não continha a confirmação do desaparecimento.

A Infraero no Aeroporto de Brasília não soube dizer para qual horário era previsto o pouso da aeronave.