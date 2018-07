FAB prorroga para 2 de outubro prazo para propostas sobre caças

Originalmente, as três fabricantes finalistas do programa F-X2 tinham até esta segunda-feira para apresentar melhorias em suas ofertas à FAB.

A francesa Dassault, com o caça Rafale; a norte-americana Boeing, com o F-18 Super Hornet; e a sueca Saab, com o Gripen NG, disputam o contrato para a venda de 36 caças de multiemprego, que substituirão os caças atualmente em operação, considerados obsoletos.

De acordo com nota da FAB, a prorrogação no prazo foi um pedido da sueca Saab.

(Reportagem de Eduardo Simões)