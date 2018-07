FAB quer investigação sobre entidade de tráfego aéreo

O dispositivo prevê detenção de seis meses a um ano para quem ?propalar fatos, que sabe inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem do público?. O ofício foi expedido pela chefia de gabinete do tenente-brigadeiro Juniti Saito, comandante da FAB. Encaminhado em caráter confidencial à Procuradoria-Geral no início deste mês, o documento foi distribuído aos procuradores do 2º Ofício da Procuradoria Militar, em Brasília. O Estado apurou que agentes já começaram a fazer diligências para tentar descobrir qual seria o intuito da associação e verificar se houve conduta criminosa.

O advogado Roberto Sobral, defensor da ABCTA, criticou o pedido de investigação. ?É uma estratégia para tentar barrar a publicação da revista da associação.? O defensor disse que o controle militar ?está com os dias contados?. ?É uma atividade civil e que não se confunde com a defesa do espaço aéreo?, afirmou. Sobral também disparou contra a Justiça Militar: ?É um tribunal de exceção. A FAB só pede esse tipo de investigação porque sabe que pode contar com a complacência do Ministério Público Militar.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.