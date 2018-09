FAB reforça busca por avião que desapareceu na Bahia A Força Aérea Brasileira (FAB) reforçou o trabalho de busca e resgate do avião bimotor que desapareceu na tarde desta sexta-feira, na região de Itacaré, no sul da Bahia. Segundo informações da FAB, a operação começou no início da manhã com um avião Bandeirante, especializado em patrulha marítima, um helicóptero e agora vai contar com outro Bandeirante, especializado em busca e resgate. O avião bimotor transportava quatro empresários ingleses e tinha dois brasileiros como tripulantes.