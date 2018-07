FAB retifica para 43 os corpos resgatados do voo AF 447 A Força Aérea Brasileira (FAB) retificou na manhã deste domingo de 44 para 43 o número total de corpos das vítimas do voo 447 da Air France resgatados do mar até agora por militares brasileiros. A retificação ocorreu após a pré-identificação em Fernando de Noronha, realizada por peritos da Polícia Federal e da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Outros seis corpos foram resgatados pela Marinha Francesa.