FAB retoma busca a bimotor que caiu no sul da Bahia A Força Aérea Brasileira (FAB) retomou hoje pela manhã as buscas à aeronave Cessna prefixo PT-JGX, que caiu no mar no sul da Bahia, na tarde de sexta-feira, com quatro passageiros ingleses e dois brasileiros. Segundo a FAB, as buscas ao bimotor foram reiniciadas às 8 horas e vão continuar até o pôr-do-sol, concentradas na região de Barra Grande, onde ontem foram encontradas partes da fuselagem da aeronave. A FAB continua com três aeronaves envolvidas nas buscas, dois aviões Bandeirantes, um especializado em patrulha marítima e outro especializado em busca e resgate, e um helicóptero. A Marinha, os Bombeiros e a Polícia Militar apóiam os trabalhos.