FAB retoma busca por helicóptero desaparecido há 1 ano

Apesar de o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica (Cecomsaer) esperar o reconhecimento do local para dar o caso como resolvido, a reportagem obteve informações da própria Avibrás confirmando a localização da aeronave. Segundo o Cecomsaer, na manhã de hoje um militar credenciado do Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial (CTA), de São José dos Campos, passará a acompanhar as investigações no litoral. Conforme a FAB, o mateiro já apresentou um documento da aeronave e diz ter outras provas que confirmam que as ossadas são do casal. Segundo a Avibrás, entre essas provas estariam documentos pessoais das vítimas.

No ano passado, as buscas foram concentradas no bairro Sertão da Quina, que fica nas redondezas da Praia de Maranduba, no limite com Caraguatatuba. Ainda conforme a Comunicação Social da Aeronáutica, a primeira ação a ser feita será o resgate dos corpos e, depois, o recolhimento dos destroços - para que o CTA possa providenciar a investigação sobre as possíveis causas do acidente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.