FAB retoma buscas por helicóptero desaparecido em SP

A aeronave de prefixo PP-CLE decolou por volta das 8 horas do Campo dos Amarais, na região de Campinas, interior de São Paulo. Inicialmente, a informação era de que o helicóptero seguia para o Guarujá, no litoral paulista, mas a FAB afirmou que o destino final da aeronave era Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O helicóptero sumiu do radar na região da Serra do Mar, perto do Guarujá.

Ontem, a FAB fez buscas pelo helicóptero durante a tarde, mas nada foi encontrado. Os trabalhos foram suspensos à noite devido a falta de visibilidade.