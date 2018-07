Fabiana Murer bate recorde sul-americano Os atletas brasileiros foram bem ontem no Grand Prix Indoor de Birmingham, Inglaterra. Fabiana Murer estabeleceu novo recorde sul-americano do salto com vara ao vencer a prova com 4,82 m. Keila Costa ficou com o bronze no salto em distância ao alcançar 6,54 m. E Jadel Gregório, um dos favoritos no salto triplo, acabou em 6.º, com 16,22 m. A campeã olímpica do salto em distância Maurren Maggi, que estava desempregada, anunciou acordo com o São Paulo.