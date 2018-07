Fábio Barreto recebe alta e seguirá tratamento em casa O cineasta Fábio Barreto, de 52 anos, teve alta hospitalar na tarde de ontem, segundo boletim médico do Hospital Copa D''Or, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, onde estava internado desde o dia 20 de dezembro do ano passado após um acidente de carro em Botafogo, também na zona sul. De acordo com o boletim, ele vai prosseguir sua recuperação ao lado da família, em casa, em regime de home care.