Fábio Costa só volta a treinar em três meses

Fábio Costa passou por cirurgia para a implantação de três pinos no pé direito, ontem, no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. O goleiro sofreu microfraturas em dois ossos do pé no jogo contra o Atlético-MG, numa dividida com o atacante Diego Tardelli, em 21 de junho, na Vila Belmiro. O atleta tentou, sem sucesso, se recuperar com tratamento de fisioterapia.

O médico do Santos, Carlos Braga, acompanhou a cirurgia, que durou 1h20, e acredita que o goleiro só poderá voltar a treinar em três meses. "Durante 15 dias, ele ficará com o pé imobilizado, o importante é que a cirurgia foi um sucesso e Fábio não sente mais dores", comentou Braga. Ele explicou que o maior problema é que o goleiro tinha uma instabilidade no pé. "Com a implantação dos pinos, o problema foi superado."

Quando Fábio Costa se machucou, o Santos ainda tinha Vágner Mancini como treinador e a sua situação no Campeonato Brasileiro era melhor do que agora, ocupando a quinta colocação, com 9 pontos. Nesta temporada, ele participou de 32 jogos e sofreu 33 gols. Por causa da cirurgia de Fábio Costa, Vanderlei Luxemburgo pediu a contratação de Sergio, de 39 anos, ex-Palmeiras.

VISITA ILUSTRE

O padre Marcelo Rossi, corintiano assumido, visitou o CT Rei Pelé, ontem, abençoou os jogadores e elogiou a iniciativa de Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras de criar o G-4. "Esse é o caminho para unir não apenas clubes, técnicos e jogadores, mas também para acabar com a violência entre torcedores rivais." Padre Marcelo contou que já visitou o CT do São Paulo e ainda vai a Corinthians e Palmeiras.