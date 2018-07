Fábrica da Unilever será fiscalizada após contaminação A fábrica da Unilever, na cidade de Pouso Alegre (MG), onde foi fabricado o lote de suco Ades envasado com solução de limpeza, será inspecionada. A Vigilância Sanitária estará analisando todas as etapas de produção. Essa medida foi anunciada nesta sexta-feira, um dia após a Unilever ter anunciado um recall em um lote do suco de maçã Ades de 1,5 litro por risco de queimadura. Segundo a fabricante, a contaminação com solução de limpeza foi detectada no lote com as iniciais AGB 25, fabricado em 25 de fevereiro e com validade até 22/12/2013.