Fábrica de Bauru tem incêndio de grandes proporções

Um incêndio na tarde desta quinta-feira, 26, em uma fábrica de reciclagem no distrito industrial de Bauru precisou de seis carros do Corpo de Bombeiros para ser contido. As chamas só foram controladas à noite.

Em Ribeirão Preto, no bairro Simioni, um barraco de alvenaria foi destruído pelas chamas. Segundo os bombeiros, a causa mais provável do fogo é a fiação elétrica clandestina da moradia. Os dois residentes não estavam no local no momento do incidente e não se feriram.