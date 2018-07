Fábrica de fogos de artifício explode e mata 18 na Índia

A polícia no Estado indiano do Rajastão, no Oeste, afirma que pelo menos 18 pessoas morreram nesta quinta-feira - entre elas, oito crianças - em uma explosão de uma fábrica de fogos de artifício ilegal. Outras 20 pessoas ficaram feridas no acidente, que aconteceu na cidade de Deeg, próximo à capital do Rajastão, Jaipur, poucos dias antes do tradicional festival das luzes da Índia. A polícia em Deeg disse que a explosão aconteceu antes de amanhecer e foi tão forte que destruiu completamente a fábrica, localizada em uma favela. Duas casas que ficavam ao lado da empresa também desabaram. Equipes de resgate estão procurando por sobreviventes entre os escombros. Na próxima semana, os indianos celebram o Diwali, o festival das luzes, em que milhões de pessoas iluminam suas casas e disparam fogos de artifício. Nos meses que antecedem a festa, milhares de fábricas ilegais de fogos de artifício são criadas por todo o país. Muitas delas empregam crianças em condições precárias de segurança. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.