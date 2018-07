Fábrica de moedas falsas é descoberta no interior de SP Uma fábrica de moedas falsas de R$ 1 foi descoberta hoje em Capão Bonito (SP). A investigação sobre o local, que ficava em uma propriedade rural no entorno da cidade, teve início após denúncias anônimas. Segundo o investigador chefe da delegacia da cidade, Alexandre Santos, um rapaz foi preso em flagrante. Além disso, foram apreendidas várias moedas que não passaram pelo controle de qualidade, a prensa que as cunhava e grande quantidade de matéria-prima.