As entregas subiram 12 por cento ante as 64 feitas no ano anterior, disse a empresa franco-italiana.

A companhia, que compete com a canadense Bombardier em vendas de aviões turbo-hélice regionais, disse ter 89 pedidos firmes e 106 opções.

A ATR é controlada pelo Grupo Airbus e pela italiana Finmeccanica.

(Por Tim Hepher)