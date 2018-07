Fabricante de smartphones HTC nomeia CFO como chefe de vendas

O anúncio surge em meio aos recursos em queda da antes dominante fabricante de celulares. No trimestre mais recente, a HTC divulgou seu primeiro prejuízo trimestral, enquanto que no começo deste mês divulgou seu 25º mês consecutivo de quedas em vendas no ano-a-ano.

A empresa também viu uma onda de saídas de executivos no começo do ano, e está passando por mudanças estruturais em resposta à receita em queda.

Chang esteve envolvido em vendas anteriormente e o movimento tem como objetivo consolidar operações, segundo a empresa.

Chang também permanecerá como vice-presidente financeiro "até o momento em que uma transição de responsabilidades faça sentido", disse o comunicado.

(Por Michael Gold)