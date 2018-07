Fabricante do Toddynho oferece médico a consumidores

Além de recolher essas unidades, a PepsiCo, segundo nota, está acompanhando de perto a evolução dos casos dos consumidores, atuando em conjunto com a Vigilância Sanitária. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) do Rio Grande do Sul confirmou, ontem, que das 23 amostras do produto analisadas apenas aquelas com a numeração acima apresentam alteração. Todos os demais lotes, afirmou a Pepsico,estão próprios para o consumo.

A empresa também diz que todos os demais sabores da linha Toddynho, assim como aqueles de numeração diversa da informada pela Pepsico, estão próprias para o consumo. Em nota, a Pepsico também afirma que a grande maioria das unidades do produto que estavam no mercado já foi recolhida. Os consumidores poderão entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Pepsico, pelo número 0800 703 2222.