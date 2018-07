Fabricantes vão reduzir benzeno de refrigerante As fabricantes de bebidas Ambev, Coca-Cola e Schincariol assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Federal em Minas Gerais para reduzir o teor de benzeno - substância considerada cancerígena - em refrigerantes cítricos. O inquérito foi aberto em 2009, após análise da Proteste Associação de Consumidores constatar que os refrigerantes Fanta Laranja, Fanta Laranja Light, Sukita, Sukita Zero, Sprite Zero, Dolly Guaraná e Dolly Guaraná diet tinham traços de benzeno.