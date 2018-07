Fábula narra o risco de se morrer com a Terra

Alberto Renault é roteirista de cinema e televisão e diretor de teatro e ópera. Também cria desfiles em semanas de moda. Mas é na literatura que ele busca seus voos mais ousados. Em Sr. R (Aeroplano), seu terceiro romance, ele trata da finitude da vida ao acompanhar a trajetória de um octogenário que prepara uma visita à Groenlândia ao lado de dois velhinhos como ele - por conta de um forte calor, as calotas polares estão se desmanchando e R quer conhecê-las antes do fim. É graças à disposição de seus personagens que Renault também trata do futuro sombrio da Terra, uma vez que o homem põe em risco a própria sobrevivência. Sobre o livro, que será lançado hoje à noite na Livraria da Vila da Alameda Lorena, ele conversou com o Estado por e-mail.

O livro tem um tom fabular e, em alguns momentos, Sr. R faz lembrar Cândido, de Voltaire.

Sim. O Sr. R poderia ser um Cândido-pós-tudo! O narrador (apaixonado) descreve o personagem título como um "otimista aflito". O Sr. R seria um otimista aflito diante do fim da vida, do suposto fim das calotas polares e da vida na Terra tal qual a conhecemos. Ele está em busca de um Eldorado que talvez o eternize. Buscou a vida toda. Sua vida foi esse próprio buscar alegre e curioso. Sim, eu diria que no meu livro, alegoria, fábula, fantasia misturam-se como na narrativa de Voltaire, porém a condição contemporânea (ou pós-moderna) do Sr. R o coloca num lugar: ele já sabe que o melhor dos mundos não existe mesmo que cultive muito bem o seu jardim! Daí seu otimismo aflito. Uma aflição que o faz chorar lágrimas azuis.

O temor pelo fim do mundo toma as pessoas normalmente em épocas como a mudança de século. Por que justamente agora isso o inspirou?

O que primeiro me inspirou foi o envelhecer - ser velho, ter vivido já uma vida toda. Sentir-se no fim e olhar a vida vivida. O que se fez dela. O que fizemos do nosso corpo e o que ele fez conosco. Acho que olhei muito para as mãos dos velhos. Essa foi a minha primeira inspiração. Depois veio o mundo contemporâneo, os dias que vivemos. E vivemos e vemos mudanças indiscutíveis na configuração do planeta. Se essas mudanças levarão ao fim da espécie, alguns afirmam que sim, outros que não. Mas, em todo caso, até hoje na história que conhecemos do universo, tudo tem um fim. As estrelas, os dinossauros, os cometas - tudo passa. Essa sobreposição "de fins", essa overdose de fins gerou essa fábula, essa fantasia em prosa poética. Morrer junto com o planeta parece consolador para esses personagens que inventei. Um pouco trágico, poético, (patético?) e consolador.

A Foto, seu primeiro romance, revela como as pessoas se escondem atrás das aparências. Sr. R segue um caminho diferente, ou seja, revela a verdadeira alma de algumas, fato, aliás, também surpreendente?

O tema de A Foto e sua continuação Moko no Brasil é (também) a imagem, além da aparência. Não acho que sejam romances sobre futilidades ou frivolidades. Acho que o narrador desses romances anteriores "revela sua alma também". Pelo menos pretendi que fosse um narrador (também) apaixonado. Sua escrita é um motor de suas paixões e visões. Falo da culpa cristã em A Foto e da melancolia brasileira e japonesa em Moko no Brasil. Talvez se revelem mais os personagens de Sr. R porque os temas centrais do livro (o amor e a morte) me levaram a um caminho digamos mais humanista e poético. Talvez a linguagem poética e menos realista mostre mais os personagens. Talvez.

Nos dois livros, aliás, os personagens são indicados apenas por iniciais. Por quê?

Acho que as inicias fazem parecer que os personagens existem "na vida real". Omito o nome de alguém que não quer que sua identidade seja revelada - como um menor infrator, uma carta anônima, um personagem kafkiano. Gosto dessa mistura entre uma aparente realidade e a ficção. Muitos leitores me perguntam se os personagens de A Foto e Moko existem. Agora me perguntam quem é o Sr. R? Respondo que todos esses personagens existem nos livros que escrevi e na imaginação de quem os leu. A inicial dá ao leitor a oportunidade do batismo do personagem.

Você gosta de trabalhar com as palavras, o que torna a criação de uma história em um processo por vezes demorado. Como foi com Sr. R?

Quando publiquei Moko no Brasil já estava escrevendo o Sr R - demorei 3 anos para escrever um livro (um romance? uma novela?) de pouco mais de 100 páginas. Tratei sua escrita como a de um poema. Ele foi e voltou da gaveta várias vezes, mas a cada notícia que ouvia sobre o aquecimento global ou o derretimento das calotas polares eu pensava que o Sr. R tinha que ir ver isso de perto. E foi.

Serviço

Sr. R. De Alberto Renault. Editora Aeroplano. 120 págs. R$ 22. Livraria da Vila. Alameda Lorena, 1.731, 3062-1063. Hoje, 19 h