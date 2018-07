Facções criminosas incendeiam sete ônibus no MA A briga entre dois bandos rivais dentro do Complexo Penitenciário de Pedrinhas extrapolou os muros da instituição prisional. Nesta quarta-feira, 09, mesma noite em que foi registrada um confronto entre membros do Bonde dos 40 e o Primeiro Comando do Maranhão (PCM), com 13 mortos e 33 feridos, sete ônibus foram queimados e dois restaurantes foram assaltados por membros dos dois bandos em São Luís.