Facções disputam vagas na Executiva

Na véspera da abertura de seu 4º Congresso, o PT ainda custava ontem para definir a composição de sua nova Comissão Executiva Nacional. Membros do atual comando, que entregam seus cargos esta semana, ainda planejavam reuniões para hoje e amanhã, num esforço para conciliar as pressões de correntes internas por vagas na direção. Entre as poucas certezas que pairavam ontem sobre as negociações estava a de que o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu não voltará a compor a Executiva Nacional.

Considerada estratégica por se tratar de um ano eleitoral, a Secretaria de Comunicação estava na lista de desejos da ala Um Novo Rumo para o PT, que avisou semanas atrás que indicaria o deputado estadual Rui Falcão (SP). Nos últimos dias, entretanto, cresceram as pressões para que o posto fique com um parlamentar. Setores da sigla passaram a propor o nome do deputado André Vargas (PR). Além disso, o comando petista não conseguiu definir o destino da Secretaria de Assuntos Institucionais, que hoje está nas mãos da corrente Movimento PT e é ocupada por Romênio Pereira.

Por outro lado, o PT conseguiu resolver pendências como a da Secretaria de Finanças, comandada por Paulo Ferreira. Depois de algumas pressões, a sigla bateu o martelo no nome do presidente da Bancoop, João Vaccari Neto. Próximo ao deputado Ricardo Berzoini (SP), que se despede da presidência do PT, Vaccari assumirá a tarefa de administrar uma dívida de R$ 36 milhões. Boa parte do rombo foi herdada da gestão do ex-tesoureiro Delúbio Soares, expulso do partido após o escândalo do mensalão. A expectativa é de que o PT também confirme a permanência do deputado José Eduardo Martins Cardozo (SP) na secretaria-geral.

O congresso também dará posse ao novo Diretório Nacional petista. A nova instância, como já era esperado, voltará a abrigar vários envolvidos no escândalo do mensalão, entre eles Dirceu e João Paulo Cunha. Junto com colegas de legenda como os deputados José Genoino (SP) e José Mentor (SP), eles integram a chapa da corrente Construindo um Novo Brasil.