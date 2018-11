Facções militares rivais entram em confronto na Guiné-Bissau

Moradores afirmaram ter ouvido disparos de armas automáticas e de foguetes na base militar de Santa Luzia, em Bissau. Não há relatos sobre vítimas.

O país é uma ex-colônia portuguesa na África ocidental.

"Aparentemente, é um desentendimento entre os comandantes do Exército e o da Marinha", disse um diplomata baseado em Bissau, pedindo para permanecer no anonimato. "O primeiro-ministro buscou refúgio em uma embaixada estrangeira."

Uma fonte do setor de segurança da Guiné-Bissau, que também não quis identificar-se, disse que o conflito irrompeu depois da prisão do chefe do Estado-Maior do Exército, por ordem do comando da Marinha. Mas ele foi logo libertado por suas tropas, disse a fonte.

O comandante da Marinha, contra-almirante Américo Bubo Na Tchuto, negou ter conhecimento de uma ordem de prisão do chefe do Exército.

"Hoje já faz uma semana que venho passando a noite em casa, e não no quartel. Fui informado da situação. Não tinha ideia do que estava acontecendo", declarou Tchuto a jornalistas.

O presidente Malam Bacai Sanhá está se recuperando de um procedimento médico realizado em Paris. Sua doença e sua partida para a França em fins de novembro despertaram temores de um possível levante militar num país que passou nos últimos anos por vários golpes e assassinatos políticos.

A estabilidade permanece frágil na Guiné-Bissau, alimentada pela constante intromissão dos militares na política.

(Reportagem de Alberto Dabo)