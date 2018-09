Facebook acirra disputa com Orkut no Brasil

O Facebook havia terminado 2010 com 12,3 milhões visitantes únicos, o que significa que houve um aumento de 45,5% da audiência do site neste ano e de 21,95% apenas em janeiro. A ComScore mede a audiência baseada em usuários com mais de seis anos que acessam a internet em casa ou no trabalho, um total de 46,23 milhões de pessoas em fevereiro. Comparada aos seis meses anteriores, a audiência do Facebook no Brasil cresceu 65,7%. Em setembro, o site teve 10,8 milhões de visitantes únicos.

O Orkut também teve crescimento de audiência nesse período, de acordo com a ComScore, porém, bem menor. Em seis meses, a audiência do site subiu 2,85%, passando de 31,5 milhões de visitantes únicos em setembro para 32,4 milhões em fevereiro. Nesse período, o pico de audiência do Orkut foi em janeiro - mês de férias escolares - quando teve 33,11 milhões de visitantes únicos e o Facebook 15 milhões.

Para o vice-presidente para América Latina da ComScore, Alex Banks, o alto crescimento do Facebook nos últimos meses "é prova do (marketing) ?boca a boca? do Facebook durante as férias de verão", disse, por e-mail. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.