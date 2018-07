Facebook amplia sistema de publicidade na rede social

Até agora, o sistema tem sido usado para anúncios gráficos no lado direito da página do Facebook, baseados em websites visitados no passado, como para produtos ou potenciais destinos de férias.

A medida anunciada nesta terça-feira vai incorporar este sistema, chamado Facebook Exchange, aos anúncios no sistema de notícias (News Feed) do Facebook.

O novo esforço une duas das mais significativas inovações que o Facebook fez no ano passado para seu negócio de anúncios, que representa mais de 80 por cento da receita da empresa.

(Por Alexei Oreskovic)