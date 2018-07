Facebook atinge marca de 500 milhões de usuários A rede social Facebook anunciou hoje ter alcançado a marca de meio bilhão de usuários em todo o mundo. "Até a manhã de hoje, 500 milhões de pessoas em todo o mundo já estavam usando ativamente o Facebook para se manterem conectadas a amigos e a outras pessoas de seu convívio", escreveu Mark Zuckerberg, executivo-chefe do Facebook, em seu blog. "Muitas pessoas mais têm a oportunidade de continuar conectadas com as pessoas com quem se importam", prosseguiu ele.