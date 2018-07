Facebook comprará criadora de ferramenta de análise de apps de Android

Os termos do acordo não foram revelados, mas relatos da mídia sugerem que o preço foi menor que 15 milhões de dólares. Um porta-voz do Facebook disse que a empresa não vai comentar os termos do acordo.

"A tecnologia da Little Eye Labs nos ajudará a continuar melhorando nossa base de código do Android para programar aplicativos mais eficientes, com melhor desempenho", disse Subbu Subramanian, gerente de engenharia do Facebook.

O acordo, o primeiro da gigante de rede social na Índia, pode aumentar o interesse sobre as startups do país.

(Por Sruthi Ramakrishnan)