Facebook conquista de volta amigos em Wall Street, ação dispara

A ação do Facebook, que estreou a 38 dólares em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) em maio, avançava 20,8 por cento às 15h57, no horário de Brasília. O papel tinha a maior alta percentual entre aqueles negociados na Nasdaq.

Várias corretoras elevaram suas metas de preços para a ação do Facebook. O Barclays Capital aumentou sua meta de 23 dólares para 26 dólares, o Jeffreys & Co de 30 dólares para 32 dólares e o Macquarie Equities Research dw 21 dólares para 24 dólares.

O Facebook, que publicou seus resultados relativos ao terceiro trimestre na terça-feira, disse que atualmente 14 por cento de sua receita com anúncios deriva de publicidade em plataformas móveis, um aumento muito maior do que o esperado por analistas céticos.

Anúncios em plataformas móveis têm representado uma importante preocupação para investidores do Facebook, apagando mais de 50 bilhões de dólares de seu valor de mercado desde seu IPO.

A maior rede social do mundo ultrapassou 1 bilhão de usuários ativos em setembro, mas não conseguiu descartar dúvidas sobre sua estratégia para plataformas móveis.

O presidente-executivo do Facebook, Mark Suzckerberg, disse que a oportunidade com plataformas móveis é o aspecto "mais mal entendido" das operações do Facebook.