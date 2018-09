Facebook é acusado de violar privacidade de membros

Um grupo canadense fez uma reclamação formal contra o site de relacionamentos Facebook por supostas violações de leis de defesa da privacidade. O grupo Clínica Canadense de Políticas de Internet e Interesse Público listou 22 violações às leis do Canadá que o site estaria cometendo. A base da reclamação é que o Facebook coletaria informações sensíveis de seus usuários e as passaria a diante sem permissão. O grupo diz ainda que o site não alerta seus usuários sobre como as informações estão sendo usadas e não destrói dados de forma satisfatória depois que contas são fechadas. "Nós escolhemos focar no Facebook porque é o site de relacionamentos mais popular aqui no Canadá e porque atrai adolescentes que não percebem os riscos envolvidos em expor seus detalhes pessoais online", dissse Phillipa Lawson, diretora do grupo. A reclamação foi feita depois que estudantes do grupo analisaram as práticas do Facebook como parte de um curso e identificaram ações que aparentavam violar a lei canadense de proteção da privacidade. Em um comunicado, o Facebook disse que se orgulha "dos avançados controles que oferecemos aos nossos usuários sobre suas informações pessoais". "Nós acreditamos que essa é uma razão importante pela qual 40% dos canadenses na internet usam nossos serviços", disse o site. "Nós revisamos a reclamação e descobrimos que contém sérios erros factuais, principalmente a negligência de que quase todos os dados do Facebook são compartilhados voluntariamente entre os usuários." A comissária canadense para Privacidade, Jennifer Stoddart, terá um ano para analisar a reclamação e agir. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.