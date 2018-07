Facebook foi alvo de ataque de hackers, diz empresa

"No mês passado, a segurança do Facebook descobriu que nossos sistemas haviam sido alvo de um sofisticado ataque", disse a empresa em seu blog. "O ataque ocorreu quando alguns funcionários visitaram um website de desenvolvedores de tecnologias móveis que estava comprometido".

A rede social, que afirma ter mais de um bilhão de usuários ativos no mundo todo, acrescentou: "o Facebook não estava sozinho neste ataque. Ainda é incerto que outros foram atacados e infiltrados recentemente também".

O anúncio do Facebook segue recentes ciberataques sobre outros sites proeminentes.

O microblog Twitter disse neste mês que havia sido hackeado, e que aproximadamente 250 mil contas de usuários foram potencialmente comprometidas, com os agressores ganhando acesso a informações, incluindo nomes de usuários e endereços de email.

Sites de jornais como The New York Times, The Washington Post e The Wall Street Journal também foram infiltrados, segundo as organizações. Estes ataques foram atribuídos pelas empresas a hackers chineses.

(Por Tim Reid)