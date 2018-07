Facebook planeja oferecer serviços de pagamentos móveis, diz jornal

A companhia está perto de obter aprovação do banco central da Irlanda para começar um serviço que permitirá que os usuários guardem dinheiro no Facebook e usem a plataforma para fazer trocas e pagamentos com outros, disseram as fontes ao jornal.

O BC da Irlanda não quis comentar o assunto e representantes do Facebook não estavam imediatamente disponíveis para falar.

A companhia também teve conversas sobre parceria com ao menos três empresas iniciantes britânicas -- TransferWise, Moni Technologies e Azimo -- que oferecem serviços online e móveis de transferência internacional de dinheiro, segundo disseram três fontes ao jornal.

Grupos de telecomunicações, varejistas e bancos estão todos tentando assegurar uma fatia dos pagamentos móveis mundiais, que têm estimativa de crescer rapidamente nos próximos anos.

A projeção de crescimento para as transações móveis no mundo é 35 por cento ao ano entre 2012 e 2017 em média, segundo um relatório da empresa de pesquisas Gartner. O estudo, de junho de 2013, projetou um mercado de 721 bilhões de dólares com mais de 450 milhões de usuários até 2017.