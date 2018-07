Facebook registra recorde de 1 bilhão de interações na Copa do Mundo

As conversas sobre futebol medidas entre 12 e 29 de junho envolveram 220 milhões de pessoas e 1 bilhão de interações, mostraram dados do Facebook. E, considerando que a bola vai rolar por outras duas semanas, o torneio deve quebrar novos recordes como o maior evento de mídia social até agora.

“Pessoas estão conversando no Facebook sobre o que assistiram em uma escala realmente sem precedentes”, disse à Reuters o diretor de parcerias da companhia, Nick Grudin.

“Além de compartilharem e se conectarem com amigos, as pessoas estão se engajando em interações em tempo real com a mídia e com vozes públicas que eles mais se importam."

O Facebook é a companhia de mídias sociais mais recente a capitalizar sobre o tráfego gerado pela TV com grandes eventos como a Copa do Mundo, uma tendência que começou há anos pelo microblog Twitter.

As pessoas usaram o Facebook para comentar sobre coisas que assistiram ao vivo, uma interação que pode se transformar em uma fonte de receita com publicidade para a companhia.

Os números recordes do Facebook foram possíveis por causa de uma ampla penetração móvel. Sete em cada 10 usuários globalmente se conectam à rede a partir de dispositivos móveis, que representam cerca de 60 por cento da receita de publicidade da empresa.

Há também o apelo do futebol. Somente a primeira semana da Copa do Mundo viu 459 milhões de interações no Facebook, mais do que outros eventos desse ano, como o Super Bowl, os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi e a premiação do Oscar combinados.

A marca de 1 bilhão foi alcançada após o tráfego ter crescido com o avanço da Copa do Mundo para a fase de mata-mata. No sábado, mais de 31 milhões de pessoas fizeram 75 milhões de publicações, curtidas e comentários sobre a angustiante vitória do Brasil sobre o Chile nos pênaltis.

“A Copa do Mundo tem sido um momento cultural catalisador para pessoas em todo o mundo”, disse Grudin, “e vemos isso se refletir no Facebook”.