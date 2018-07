Facebook testa cobrar usuários por algumas mensagens

Até agora, o sistema de mensagens do Facebook envia as mensagens mais relevantes, incluindo as de amigos dos usuários no Facebook, em uma caixa de entrada e desvia as menos importantes, como potenciais spams, em uma pasta "outros".

"Hoje estamos começando um pequeno experimento para testar a utilidade dos sinais econômicos para determinar a relevância," disse o Facebook. "Este teste vai dar a um pequeno número de pessoas a opção de pagar para ter uma mensagem encaminhada para a 'caixa de entrada' em vez de para a pasta 'outros' de um destinatário ao qual não estão conectados".

Um porta-voz do Facebook disse que a cobrança para o teste é de 1 dólar por mensagem, mas acrescentou que a empresa ainda está procurando o preço "ótimo".

A empresa disse que seu serviço de teste pode ser útil em determinadas situações, como permitir aos usuários enviar uma mensagem para alguém que ouviu falar em um evento, quando não são amigos, ou entrar em contato com alguém sobre uma oportunidade de trabalho.

O Facebook, que abriu capital no início deste ano, está sob pressão de Wall Street para encontrar novas fontes de receita e lucro. A empresa respondeu com uma série de novos serviços e testes nos últimos meses. Em setembro, disse que iria começar a cobrar comerciantes para executar ofertas em sua rede social.