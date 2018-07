Fachada de lan house cai, mata jovem e fere 4 crianças A estudante Jéssica Alves Miranda dos Santos, 15 anos, morreu e quatro crianças ficaram feridas ao serem atingidas pela laje da fachada de uma lan house que cedeu na noite de ontem em Mogi-Guaçu, interior de São Paulo. Entre as crianças está um bebê de 1 ano. No momento do acidente, as vítimas estavam em frente ao estabelecimento localizado no Jardim Santa Terezinha, quando a estrutura se rompeu. As crianças foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para a Santa Casa da cidade. Permanecem internadas em observação e passam bem, embora os boletins médicos não tenham sido divulgados. A estudante chegou a ser atendida pela equipe do pronto socorro, mas acabou falecendo. Jessica era sobrinha do proprietário da lan house, com o qual as outras crianças também tinham algum parentesco. A menina deve ser sepultada no final desta tarde no cemitério municipal. O engenheiro da prefeitura Edson Marchesi esteve no local e encontrou restos de material de construção na calçada. Ele disse que a reforma na fachada do estabelecimento não fora autorizada e que o projeto original não continha uma parede sob a laje que desabou.