Fachada de prédio desaba e fere cinco pessoas no Rio

A fachada de um sobrado de dois andares que estava em reforma desabou nesta terça-feira, 21, de manhã, em Ipanema, na zona sul do Rio, ferindo cinco pessoas. As obras não tinham autorização da prefeitura. Em 2006, a mesma marquise já havia caído e ferido uma pessoa. O acidente aconteceu por volta das 9h15, numa das esquinas mais movimentadas do bairro, entre as ruas Visconde de Pirajá e Farme de Amoedo. No local, funcionavam uma lanchonete e uma pet shop, que estavam fechadas para a reforma. A turismóloga Luciana Bravo, de 36 anos, passava pelo local e sofreu escoriações: "Estava indo para o trabalho, de repente vi os tapumes abrindo e um monte de poeira caiu sobre mim. Não vi mais nada", disse ela. Os pedreiros Agnaldo José Albino, 49, e Luiz Alves da Silva, 47, também ficaram feridos. Além deles. Jonas Pereira Andrade, 50, e Lílian Maria Reis Vianna, 51, foram atingidos pelos escombros. Eles foram socorridos por pedestres. Os bombeiros chegaram logo em seguida e interditaram a rua parcialmente porque havia o risco de novos desabamentos. Segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo, a licença para as obras estava vencida desde o ano passado. Além disso, só permitia intervenções na fachada, e não no interior do prédio, como estava sendo feito. Foi aberto um inquérito pela Polícia Civil para investigar se houve negligência na reforma. Serão ouvidos os feridos, as testemunhas, o engenheiro responsável e os proprietários. Atualizada às 21h40