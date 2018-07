Fachada de prédio desaba em Niterói Parte da fachada de um prédio de quatro andares desabou ontem à noite na Ponta da Areia, em Niterói, no Grande Rio. O imóvel estava interditado desde quinta-feira, depois que apareceram rachaduras. Naquele dia, a cidade havia sido atingida por ventania e fortes chuvas. Não havia moradores no local, no momento da queda.