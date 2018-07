Fachada de supermercado cede e fere 2 pessoas em SP Uma mulher e uma criança tiveram ferimentos leves ao serem atingidas pela fachada de um supermercado que cedeu em Hortolândia, no interior de São Paulo, na manhã de hoje. O estabelecimento, Arena Atacado, localizado no bairro Jardim Amanda I, foi interditado pela Defesa Civil, que acredita que uma chuva forte que atingiu a cidade no final de outubro seja responsável pelo abalo da estrutura. Procurado pela reportagem, os donos do supermercado não foram encontrados.